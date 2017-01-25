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Студенти подарували В.Путіну чорний пояс з дзюдо

Студенти подарували В.Путіну чорний пояс з дзюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Студенти Московського державного університету імені Ломоносова на пам'ять вручили президенту Російської Федерації Володимиру Путіну чорний пояс майстра спорту із дзюдо і запросили провести майстер-класи в секції східних єдиноборств як професіонала в цьому виді спорту, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Спасибі за подарунок. І якщо вдасться, я зі своїми друзями якось заїду, в тому числі, і з тими, хто є засновниками цього чудового виду спорту. Ми хороші, дуже добрі відносини підтримуємо з японськими дзюдоїстами", - зазначив В.Путін.

За словами В.Путіна, він домовився з олімпійським чемпіоном з дзюдо Ясухіро Ямаситою про те, щоб провести приурочений до Далекосхідного економічного форуму турнір з дзюдо.

"З паном Ямасита домовилися про те, що на Далекому Сході будемо проводити приурочений до Далекосхідного економічного форуму турнір з дзюдо. Я дуже радий, що в МДУ це розвивається активно", - додав В.Путін.

Як повідомляв УНН, Москва відмовилася прийняти у подарунок від Токіо собаку для В.Путіна.

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