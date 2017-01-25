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Студенты подарили В.Путину черный пояс по дзюдо

Студенты подарили В.Путину черный пояс по дзюдо

Киев • УНН

 • 26972 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова на память вручили президенту Российской Федерации Владимиру Путину черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств как профессионала в этом виде спорта, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-то заеду, в том числе, и с теми, кто является учредителями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень хорошие отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами", - отметил В.Путин.

По словам В.Путина, он договорился с олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямасита о том, чтобы провести приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо.

"С господином Ямасита договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. Я очень рад, что в МГУ это развивается активно", - добавил В.Путин.

Как сообщал УНН, Москва отказалась принять в подарок от Токио собаку для В.Путина.

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