Студенти-іноземці викрали в Одесі підлітка з метою отримання викупу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Одеські правоохоронці затримали групу іноземців, які намагались злочинним шляхом отримати “легких” грошей, викрали 17-річного юнака та вимагали від батька за повернення дитини чималий викуп. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.
Троє громадян іноземної держави, які прибули на територію України з метою навчання в м.Одесі, вирішили отримати “додатковий дохід”. Юнаки, перебуваючи на стоянці одного з торгівельно-розважальних центрів, застосували фізичну силу та заштовхали неповнолітнього одесита до автомобіля, після чого поїхали з місця події.
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Зловмисники погрожували батькові, у разі невиконання вимог, позбавити сина життя.
Батько зібрав необхідну суму та передав її зловмисникам, сина було відпущено. Тільки після цього потерпілі наважились звернутись до правоохоронних органів. Учасників злочину було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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"За даним фактом слідчими розпочато одразу три кримінальних провадження за ч.2 ст.187 (розбій), ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Слідство триває",- йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, четверо чоловіків викрали дівчину-інваліда в Миколаєві.