Студенты-иностранцы похитили в Одессе подростка с целью получения выкупа

Трое граждан иностранного государства, прибывших на территорию Украины с целью обучения в Одессе, решили получить “дополнительный доход”. Юноши, находясь на стоянке одного из торгово-развлекательных центров, применили физическую силу и затолкали несовершеннолетнего одессита в автомобиль, после чего уехали с места происшествия.

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Злоумышленники угрожали отцу, в случае невыполнения требований, лишить сына жизни.

Отец собрал необходимую сумму и передал ее злоумышленникам, сына отпустили. Только после этого потерпевшие решились обратиться в правоохранительные органы. Участников преступления задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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“По данному факту следователями начато сразу три уголовных производства по ч.2 ст.187 (разбой), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, четверо мужчин похитили девушку-инвалида в Николаеве.