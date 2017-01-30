Студент львівського коледжу впав з четвертого поверху гуртожитку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львові 20-річний студент коледжу впав з четвертого поверху гуртожитку, постраждалого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
Повідомлення надійшло до поліції від лікаря травмпункту про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлено молодого чоловіка, котрий випав ймовірно з четвертого поверху. Попередній діагноз: забій головного мозку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що постраждалий впав з гуртожитку одного з львівських коледжів, який розташований на вулиці Хімічній. Ним виявився 20-річний студент четвертого курсу.
Як попередньо встановили правоохоронці, хлопець піднімався по простирадлах, між третім та четвертим поверхом не втримався і впав.
Студента у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.