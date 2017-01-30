Студент львовского колледжа упал с четвертого этажа общежития
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львове 20-летний студент колледжа упал с четвертого этажа общежития, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Сообщение поступило в полицию от врача травмпункта о том, что к ним каретой скорой помощи доставлен молодой человек, который выпал вероятно с четвертого этажа. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что пострадавший упал из общежития одного из львовских колледжей, который расположен на улице Химической. Им оказался 20-летний студент четвертого курса.
Как предварительно установили правоохранители, парень поднимался по простынях, между третьим и четвертым этажом не удержался и упал.
Студента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
По данному факту правоохранители проводят проверку.