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Студент львовского колледжа упал с четвертого этажа общежития

Студент львовского колледжа упал с четвертого этажа общежития

Киев • УНН

 • 7396 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львове 20-летний студент колледжа упал с четвертого этажа общежития, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Сообщение поступило в полицию от врача травмпункта о том, что к ним каретой скорой помощи доставлен молодой человек, который выпал вероятно с четвертого этажа. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что пострадавший упал из общежития одного из львовских колледжей, который расположен на улице Химической. Им оказался 20-летний студент четвертого курса.

Как предварительно установили правоохранители, парень поднимался по простынях, между третьим и четвертым этажом не удержался и упал.

Студента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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