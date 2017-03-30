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СЦКК: вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки

СЦКК: вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Збройними Силами України вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя співробітників товариства з обмеженою відповідальністю “ДТЕК Високовольтні мережі”. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

“Збройними Силами України та військово-цивільною адміністрацією невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників товариства з обмеженою відповідальністю „ДТЕК Високовольтні мережі“ для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт”, — йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК констатує, що продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДО позицій Збройних Сил України, ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів та неподалік від об’єктів інфраструктури вздовж лінії розмежування.

Так, вчора, противник застосував міномети 120 мм та 82 мм, СПГ, РПГ, великі крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю у напрямку населеного пункту Авдіївка, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо заборони застосування таких типів озброєнь. Внаслідок здійснення обстрілу із застосуванням мінометів з боку незаконних збройних формувань ОРДО близько 19.00 пошкоджено лінію електропередач “Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод”, що залишило місто без електропостачання. Крім того, зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирного населення населених пунктів Авдіївка, Ясинувата та Донецьк.

“Такими діями незаконні збройні формування ОРДО черговий раз грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту, а також погіршення гуманітарної ситуації у містах Донеччини”, — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що в Авдіївці відсутнє електро- і водопостачання.

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