СЦКК: приняты меры по поводу гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73605 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110202 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123632 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114842 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105836 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159032 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СЦКК: приняты меры по поводу гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки

СЦКК: приняты меры по поводу гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 10061 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вооруженными Силами Украины приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни сотрудников общества с ограниченной ответственностью "ДТЭК Высоковольтные сети”. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Вооруженными Силами Украины и военно-гражданской администрацией безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины, участков местности вблизи мирных населенных пунктов и неподалеку от объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Так, вчера, противник применил минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, РПГ, большие крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в направлении населенного пункта Авдеевка, что является грубым нарушением Минских договоренностей о запрете применения таких типов вооружений. В результате осуществления обстрела с применением минометов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО около 19.00 повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод", оставило город без электроснабжения. Кроме того, остановлена ​​работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 000 мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк.

"Такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшение гуманитарной ситуации в городах Донецкой области", - отметили в Минобороны.

Напомним, что в Авдеевке отсутствует электро- и водоснабжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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