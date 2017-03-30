СЦКК: приняты меры по поводу гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки

"Вооруженными Силами Украины и военно-гражданской администрацией безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины, участков местности вблизи мирных населенных пунктов и неподалеку от объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Так, вчера, противник применил минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, РПГ, большие крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в направлении населенного пункта Авдеевка, что является грубым нарушением Минских договоренностей о запрете применения таких типов вооружений. В результате осуществления обстрела с применением минометов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО около 19.00 повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод", оставило город без электроснабжения. Кроме того, остановлена ​​работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 000 мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк.

"Такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшение гуманитарной ситуации в городах Донецкой области", - отметили в Минобороны.

Напомним, что в Авдеевке отсутствует электро- и водоснабжения.