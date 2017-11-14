СЦКК: російська сторона створила "фейкові обстріли" Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У вівторок зранку російська сторона СЦКК створила "фейкові обстріли" Донецької фільтрувальної станції з боку підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК повідомляє: сьогодні з ранку російська сторона СЦКК створила «фейкові обстріли» Донецької фільтрувальної станції з боку підрозділів ЗСУ з танкових гармат під час обстрілів позицій НЗФ ОРДО за напрямком Авдіївка-Ясинувата. Нібито внаслідок цих «обстрілів» персонал Донецької фільтрувальної станції, яка розташована поруч, не може своєчасно зайняти свої робочі місця", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК заявила, що жодних обстрілів з боку підрозділів ЗСУ не було, персонал фільтрувальної станції своєчасно і без перешкод зайняв свої робочі місця, і станція працює в штатному режимі.
"Такі заяви російської сторони СЦКК ніщо інше, як чергова фальсифікація з боку НЗФ ОРДО та здійснюються з метою скомпрометувати Збройні Сили України", - наголосили в СЦКК.
Як повідомляв УНН, у понеділок ввечері бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки.