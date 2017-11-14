СЦКК: российская сторона создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во вторник утром российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН.
"Украинская сторона СЦКК сообщает: сегодня с утра российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НЗФ ОРДО по направлению Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих "обстрелов" персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК заявила, что никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, персонал фильтровальной станции своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места, и станция работает в штатном режиме.
"Такие заявления российской стороны СЦКК ничто иное, как очередная фальсификация со стороны НЗФ ОРДО и осуществляются с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины", - отметили в СЦКК.
Как сообщал УНН, в понедельник вечером боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.