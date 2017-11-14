СЦКК: российская сторона создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции

"Украинская сторона СЦКК сообщает: сегодня с утра российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НЗФ ОРДО по направлению Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих "обстрелов" персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, персонал фильтровальной станции своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места, и станция работает в штатном режиме.

"Такие заявления российской стороны СЦКК ничто иное, как очередная фальсификация со стороны НЗФ ОРДО и осуществляются с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины", - отметили в СЦКК.

Как сообщал УНН, в понедельник вечером боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.