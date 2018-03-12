СЦКК: авто працівників Донецької фільтрувальної станції обстріляли бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Обстріл автомобіля працівників Донецької фільтрувальної станції був провокацією бойовиків. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК, передає УНН.
“Сьогодні під час брифінгу з СММ ОБСЄ українська сторона СЦКК поінформувала представників Місії про факти порушення бойовиками військових формувань РФ всеохоплюючого режиму припинення вогню, зокрема про їхню причетність до обстрілу автомобіля, що перевозив змінний персонал до Донецької фільтрувальної станції”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, це підтверджує трасологічна оцінка місцевості порушення режиму припинення вогню. Відповідно до її висновків, обстріл автомобіля з боку ЗС України є абсолютно неможливим.
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, о 7:00 співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.