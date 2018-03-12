СЦКК: авто работников Донецкой фильтровальной станции обстреляли боевики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Обстрел автомобиля работников Донецкой фильтровальной станции был провокацией боевиков. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает УНН.
"Сегодня во время брифинга по СММ ОБСЕ украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии о фактах нарушения боевиками военных формирований РФ всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности об их причастности к обстрелу автомобиля, перевозившего сменный персонал в Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, это подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны ВС Украины является абсолютно невозможным.
Напомним, сегодня, 12 марта, в 7:00 сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел из стрелкового оружия.