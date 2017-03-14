Сценарії, що пропонують подарувати окуповані території агресору, розробляють не в Україні - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Є, на жаль,... сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському Союзі. Вони полягають в тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз знаходяться під окупацією”, — сказав Президент. При цьому він наголосив на важливості дотримання Мінських домовленостей — плану, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ та важкої техніки і артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
“Є, на жаль, інші сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському Союзі. Вони полягають в тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору”, — зазначив Глава держави.
Раніше П.Порошенко зазначив, що РФ визнала фейкові документи так званих “ДНР” та “ЛНР”, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України. Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгівельних відносин з цими “конфіскованими” підприємствами.