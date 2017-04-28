Стройовий огляд перед роковинами подій 2 травня відбувся в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Куликовому полі в Одесі відбувся стройовий огляд та інструктаж особового складу перед заступанням на службу по охороні публічного порядку протягом першої декади травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Керівник ГУ Нацполіції Одеської області Дмитро Головін заявив, що з сьогоднішнього дня одеські правоохоронці переходять на цілодобове патрулювання вулиць і перекриття деяких з них.
“Такі заходи впроваджено для недопущення проникнення в місто груп, які можуть дестабілізувати ситуацію”, — повідомив Д.Головін.
За оперативною інформацією спецслужб, така загроза є. Головна увага 2 травня буде зосереджена на Куликову полі і Соборній площі. Потрапити на ці місця можна буде, пройшовши через спеціальні металошукачі. Людей попереджають, щоб вони були готові до того, що правоохоронці будуть перевіряти підозрілі і великі сумки.
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Крім того, глава одеської поліції розповів, що до охорони порядку з 1 по 9 травня будуть залучені правоохоронці з інших областей. Кількість силовиків, які будуть стежити за ситуацією в місті, поки не назвали. Точна цифра стане відома 1 травня.
До охорони громадського порядку та забезпечення безпеки в місті будуть залучені співробітники СБУ, рятувальники, прикордонники, бійці Нацгвардії, а також представники громадських організацій міста.