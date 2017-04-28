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Строевой смотр перед годовщиной событий 2 мая состоялся в Одессе

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Куликовом поле в Одессе состоялся строевой смотр и инструктаж личного состава перед заступлением на службу по охране общественного порядка в течение первой декады мая. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Строевой смотр перед годовщиной событий 2 мая состоялся в Одессе

Руководитель ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что с сегодняшнего дня одесские правоохранители переходят на круглосуточное патрулирование улиц и перекрытия некоторых из них.

"Такие меры введены для недопущения проникновения в город групп, которые могут дестабилизировать ситуацию", - сообщил Д.Головин.

По оперативной информации спецслужб, такая угроза есть. Главное внимание 2 мая будет сосредоточено на Куликовом поле и Соборной площади. Попасть на эти места можно будет, пройдя через специальные металлоискатели. Людей предупреждают, чтобы они были готовы к тому, что правоохранители будут проверять подозрительные и большие сумки.

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Кроме того, глава одесской полиции рассказал, что к охране порядка с 1 по 9 мая будут привлечены правоохранители из других областей. Количество силовиков, которые будут следить за ситуацией в городе, пока не назвали. Точная цифра станет известна 1 мая.

К охране общественного порядка и обеспечения безопасности в городе будут привлечены сотрудники СБУ, спасатели, пограничники, бойцы Нацгвардии, а также представители общественных организаций города.

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