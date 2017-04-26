Стріт-арт у покинутому Чорнобилі

Від аварії 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пройшов рівно 31 рік.

Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.

Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події, людей евакуювали з населених пунктів.

У Чорнобилі з'явилися "арт-зони", де артисти та художники можуть вільно виражати свої почуття та емоції на стінах занедбаного міста.

До 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС португальський стріт-арт художник Антоніо Коррейя (Pantonio) розмалював одну зі стін центральної вулиці міста Чорнобиль.

Фото - з блогів, сайту проекту Sky Art Foundation