Стрит-арт в заброшенном Чернобыле

Со время аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошел ровно 31 год.

Это событие, которое впоследствии назвали трагедией ХХ века, стала крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда при взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500-и бомбам - таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму.

Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 километров от места происшествия, людей эвакуировали из населенных пунктов.

В Чернобыле появились "арт-зоны", где артисты и художники могут свободно выражать свои чувства и эмоции на стенах заброшенного города.

К 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС португальский стрит-арт художник Антонио Коррейя (Pantonio) разрисовал одну из стен центральной улице города Чернобыль.

Фото - из блогов, сайта проекта Sky Art Foundation