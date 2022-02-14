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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Стріляв із рогатки: у Києві чоловік пошкодив вікна Офісу президента

Стріляв із рогатки: у Києві чоловік пошкодив вікна Офісу президента

Київ • УНН

 • 21850 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Києві затримали чоловіка, який із рогатки стріляв металевими кульками по вікнах будівлі Офісу президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Деталі

Інцидент стався сьогодні, 14 лютого. Співробітники поліції разом із працівниками управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який з рогатки стріляв металевими кульками по вікнах Офісу Президента. Внаслідок цього було пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі.

Правопорушника доправили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. За результатами перевірки діям чоловіка нададуть правову кваліфікацію.

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