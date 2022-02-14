Стріляв із рогатки: у Києві чоловік пошкодив вікна Офісу президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Києві затримали чоловіка, який із рогатки стріляв металевими кульками по вікнах будівлі Офісу президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
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Інцидент стався сьогодні, 14 лютого. Співробітники поліції разом із працівниками управління Державної охорони затримали 32-річного киянина, який з рогатки стріляв металевими кульками по вікнах Офісу Президента. Внаслідок цього було пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі.
Правопорушника доправили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. За результатами перевірки діям чоловіка нададуть правову кваліфікацію.
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