Стрелял из рогатки: в Киеве мужчина повредил окна Офиса президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киеве задержали мужчину, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам здания Офиса президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Детали
Инцидент произошел сегодня, 14 февраля. Сотрудники полиции вместе с работниками управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам Офиса Президента. Вследствие этого были повреждены стекла двух окон админздания.
Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. По результатам проверки действиям мужчины дадут правовую квалификацию.
Напомним
В Киеве из-за сильных порывов ветра на куполе Андреевской церкви треснуло стекло.