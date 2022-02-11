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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Стрілянини в американському Феніксі: 5 поліцейських поранені, жінка у критичному стані

Стрілянини в американському Феніксі: 5 поліцейських поранені, жінка у критичному стані

Київ • УНН

 • 17670 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Поліція повідомила, що п'ятеро офіцерів і жінка перебувають у лікарні після того, як сталася стрілянина в будинку на півдні Фенікса рано вранці у п'ятницю, інформує УНН.

Деталі

Інцидент стався, коли офіцери відповіли на виклик про стрілянину в районі 54-ї авеню та Елвуд-стріт, на північ від Бродвей-роуд.

Коли офіцер підійшов до будинку, щоб допомогти, підозрюваний відкрив вогонь, кілька разів поранивши одного офіцера.

Поліція Фенікса підтвердила, що одна жінка, перебуває у критичному стані. Усі поранені офіцери перебувають у стабільному стані.

Відомо, що нападник перед тим, як відкрити стрілянину забарикадувався в будинку. В домі також була дитина, але вона не постраждала.

Поліція не надала жодної інформації про підозрюваного і не підтвердила, чи був хтось взятий під варту.

Станом на 7 ранку поліція повідомила, що ситуація "врегульована" та небезпеки для населення немає.

Це вже дев'ята стрілянина в цьому штаті за участю поліції від початку 2022 року.

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