Стрельбы в американском Фениксе: 5 полицейских ранены, женщина в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Полиция сообщила, что пятеро офицеров и женщина находятся в больнице после того, как произошла стрельба в доме на юге Феникса рано утром в пятницу, информирует УНН.
Детали
Инцидент произошел, когда офицеры ответили на вызов о стрельбе в районе 54-й авеню и Элвуд-стрит, к северу от Бродвей-роуд.
Когда офицер подошел к дому, чтобы помочь, подозреваемый открыл огонь, несколько раз поранив одного офицера.
Полиция Феникса подтвердила, что одна женщина находится в критическом состоянии. Все раненые офицеры находятся в стабильном состоянии.
Известно, что нападавший перед тем, как открыть стрельбу забаррикадировался в доме. В доме также был ребенок, но он не пострадал.
Полиция не предоставила никакой информации о подозреваемом и не подтвердила, был ли кто-то взят под стражу.
По состоянию на 7 утра полиция сообщила, что ситуация "урегулирована" и опасности для населения нет.
Это уже девятая стрельба в этом штате с участием полиции с начала 2022 года.