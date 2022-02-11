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Стрельбы в американском Фениксе: 5 полицейских ранены, женщина в критическом состоянии

Стрельбы в американском Фениксе: 5 полицейских ранены, женщина в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 17666 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Полиция сообщила, что пятеро офицеров и женщина находятся в больнице после того, как произошла стрельба в доме на юге Феникса рано утром в пятницу, информирует УНН.

Детали

Инцидент произошел, когда офицеры ответили на вызов о стрельбе в районе 54-й авеню и Элвуд-стрит, к северу от Бродвей-роуд.

Когда офицер подошел к дому, чтобы помочь, подозреваемый открыл огонь, несколько раз поранив одного офицера.

Полиция Феникса подтвердила, что одна женщина находится в критическом состоянии. Все раненые офицеры находятся в стабильном состоянии.

Известно, что нападавший перед тем, как открыть стрельбу забаррикадировался в доме. В доме также был ребенок, но он не пострадал.

Полиция не предоставила никакой информации о подозреваемом и не подтвердила, был ли кто-то взят под стражу.

По состоянию на 7 утра полиция сообщила, что ситуация "урегулирована" и опасности для населения нет.

Это уже девятая стрельба в этом штате с участием полиции с начала 2022 года.

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