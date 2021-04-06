Стрілянина у поїзді: військовому повідомили про підозру

Цитата

“... затримано та повідомлено про підозру офіцеру спецзв’язку за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу та хуліганства (ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 296 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, два офіцери спецзв’язку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, їхали в купе потяга сполученням “Константинівка — Київ”. Один з них, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив стрілянину із ввіреної вогнепальної зброї та опір правоохоронцям. Його протиправні дії припинили співробітники спецпідрозділу “КОРД”. Постраждалих від інциденту немає.

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Стрілка затримано в порядку ст. 208 КПК України, іншого офіцера доставлено до гауптвахти.

Додамо

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, зброю у встановленому порядку вилучено. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.