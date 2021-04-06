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Стрілянина у поїзді: військовому повідомили про підозру

Стрілянина у поїзді: військовому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 24321 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Військовому, який влаштував стрілянину у поїзді “Константинівка — Київ”, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Цитата

“... затримано та повідомлено про підозру офіцеру спецзв’язку за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу та хуліганства (ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 296 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, два офіцери спецзв’язку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, їхали в купе потяга сполученням “Константинівка — Київ”. Один з них, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив стрілянину із ввіреної вогнепальної зброї та опір правоохоронцям. Його протиправні дії припинили співробітники спецпідрозділу “КОРД”. Постраждалих від інциденту немає.

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Стрілка затримано в порядку ст. 208 КПК України, іншого офіцера доставлено до гауптвахти.

Додамо

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, зброю у встановленому порядку вилучено. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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