Стрельба в поезде: военному сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Военному, который устроил стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
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"... задержано и сообщено о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства (ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка - Киев". Один из них, грубо нарушая общественный порядок, открыл стрельбу из вверенного огнестрельного оружия и сопротивление правоохранителям. Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД". Пострадавших от инцидента нет.
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Стрелка задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, другого офицера доставили на гауптвахту.
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Проводятся неотложные следственные действия, оружие в установленном порядке изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.