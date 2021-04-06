Двох військових звільнили після влаштованої ними стрілянини в поїзді

Цитата:

"6 квітня 2021 року співробітники Національної поліції затримали дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ст. 296 частини 4 та ст. 345 частини 1 КК України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що затримання здійснено на території залізничної станції Красноград Харківської області.

Так, уся кореспонденція в наявності, її цілісність збережено, доставляється за маршрутом адресатам.

“Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження. Щодо цього факту проводиться службове розслідування. На цей час військовослужбовці знаходяться у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області. Для встановлення обставин на місце події виїхало керівництво ГУУФЗ Держспецзв’язку", – заявив Дмитро Маковський, Т.в.о Голови Держспецзв’язку.

Доповнення

Через стрілянину в пасажирському потязі, яку влаштували двоє військовослужбовців, поліція відкрила провадження. Зловмисників було затримано.