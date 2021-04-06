Двух военных уволили после устроенной ими стрельбы в поезде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Офицеры, которые устроили стрельбу в пассажирском поезде, не являются военнослужащими ВСУ, а работают в Госслужбе спецсвязи. Отмечается, что они уволені после инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Цитата:
"6 апреля 2021 года сотрудники Национальной полиции задержали дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 296 части 4 и ст. 345 части 1 УК Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что задержание осуществлено на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области.
Так, вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам.
"Приказом от 6 апреля указанные военнослужащие уволены путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУПФС Госспецсвязи", - заявил Дмитрий Маковский, в.и.о главы Госспецсвязи.
Дополнение
Из-за стрельбы в пассажирском поезде, которую устроили двое военнослужащих, полиция открыла производство. Злоумышленники были задержаны.