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Стрілянина у Мукачеві: двоє підозрюваних постануть перед судом

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох учасників стрілянини в Мукачеві, яка сталася 7 лютого цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

“Закарпатська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників стрілянини в Мукачеві, яка трапилася взимку цього року”, — йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, вказані особи спланували вбивство 41-річного закарпатця та спробували здійснити задумане: простежили за його помешканням і звичним маршрутом руху, роздобули вогнепальну зброю для скоєння злочину. Вранці 7 лютого один з нападників здійснив серію пострілів у бік двох місцевих жителів, які рухалися на автомобілі Меrcedes Gelendwagen. У результаті потерпілим були спричинені вогнепальні тілесні ушкодження.

“Дії організатора — 34-річного мукачівця — кваліфіковані за ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 — п.п.1,12 ч.2 ст.115 КК України, тобто закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб. Виконавець — 42-річний мешканець Мукачівського району — обвинувачується у злочинах, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.15 — п.п.1,12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України”, — зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, двом фігурантам стрілянини у Мукачеві 7 лютого.

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