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Стрельба в Мукачево: двое подозреваемых предстанут перед судом

Киев  •  УНН

 • 20944 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух участников стрельбы в Мукачево, которая произошла 7 февраля этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.

"Закарпатская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух участников стрельбы в Мукачево, которая случилась зимой этого года", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, указанные лица спланировали убийство 41-летнего закарпатца и попытались осуществить задуманное: проследили за его домом и привычным маршрутом движения, приобрели огнестрельное оружие для совершения преступления. Утром 7 февраля один из нападавших произвел серию выстрелов в сторону двух местных жителей, которые двигались на автомобиле Меrcedes Gelendwagen. В результате потерпевшим были причинены огнестрельные телесные повреждения.

"Действия организатора - 34-летнего мукачевца - квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 - п.п.1,12 ч.2 ст.115 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, по предварительному сговору группой лиц. Исполнитель - 42-летний житель Мукачевского района - обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.2 ст.15 - п.п.1,12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц, двум фигурантам стрельбы в Мукачево 7 февраля.

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