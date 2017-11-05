Стрілянина у Хмельницкому - п’ятеро постраждалих

“Інцидент стався по вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому. За попередньою інформацією стрілянина виникла між двома група осіб... правоохоронці опитують людей, працює слідчо-оперативна група, яка також проводить огляд місця події”, — повідомили у прес-службі.

За інформацією, у ході сутички групою осіб було застосовано зброю, а саме спеціальна зброя для стрільби гумовими пулями та мисливський карабін. Крім того, кілька людей були доставлені у районний відділ поліції для опитування та проведення слідчих дій.

Є поранені, але пошкодження не є такими, які можуть загрожувати життю людей. Зокрема, серед них поранення у ногу та плече. У наслідок стрілянини постраждало щонайменше п’ять людей“, — зазначили у прес-службі.

Під час стрілянини було пошкоджено майно у приміщенні в якому знаходились зали для розіграшу лотерей, а також було пошкоджено автомобіль БМВ, який був припаркований біля місця інциденту.

За даним інцидентом правоохоронними органами було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство скоєне групою осіб) та ч. 4 ст. 194 КК України (пошкодження майна).

Як повідомляв УНН, за попередніми даними, невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю “АУДІ”. Водій іномарки загинув на місці.