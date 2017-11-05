Стрельба в Хмельницком - пятеро пострадавших

"Инцидент произошел на улице Каменецкой в ​​Хмельницком. По предварительной информации стрельба возникла между двумя группа лиц ... правоохранители опрашивают людей, работает следственно-оперативная группа, которая также проводит осмотр места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По информации, в ходе схватки группой лиц было применено оружие, а именно специальное оружие для стрельбы резиновыми пулями и охотничий карабин. Кроме того, несколько человек были доставлены в районный отдел полиции для опроса и проведения следственных действий.

"Есть раненые, но повреждения не являютя опасніми для жизни. В частности, среди них ранения в ногу и плечо. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере пять человек", - отметили в пресс-службе.

Во время стрельбы было повреждено имущество в помещении, в котором находились залы для розыгрыша лотерей, а также был поврежден автомобиль БМВ, который был припаркован возле места инцидента.

По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 194 УК Украины (повреждение имущества).

Как сообщал УНН, по предварительным данным, неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю "Ауди". Водитель иномарки погиб на месте.