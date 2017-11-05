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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58668 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126319 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109064 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107505 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100526 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102574 просмотра

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Стрельба в Хмельницком - пятеро пострадавших

Стрельба в Хмельницком - пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

 • 14165 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Хмельницком в результате стрельбы, которая произошла в ночь на 5 ноября, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом  УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Хмельницкой области.

"Инцидент произошел на улице Каменецкой в ​​Хмельницком. По предварительной информации стрельба возникла между двумя группа лиц ... правоохранители опрашивают людей, работает следственно-оперативная группа, которая также проводит осмотр места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По информации, в ходе схватки группой лиц было применено оружие, а именно специальное оружие для стрельбы резиновыми пулями и охотничий карабин. Кроме того, несколько человек были доставлены в районный отдел полиции для опроса и проведения следственных действий.

"Есть раненые, но повреждения не являютя опасніми для жизни. В частности, среди них ранения в ногу и плечо. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере пять человек", - отметили в пресс-службе.

Во время стрельбы было повреждено имущество в помещении, в котором находились залы для розыгрыша лотерей, а также был поврежден автомобиль БМВ, который был припаркован возле места инцидента.

По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 194 УК Украины (повреждение имущества).

Как сообщал УНН, по предварительным данным, неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю "Ауди". Водитель иномарки погиб на месте.

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