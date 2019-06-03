Стрілець у Вірджинії просив звільнення перед атакою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітник міських служб американського міста Вірджинія-Біч, який убив в муніципальному центрі 12 осіб, за кілька годин до цього відправив керівництву електронного листа з проханням про звільнення. Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на заяву сіті-менеджера Дейва Хансена, передає УНН.
Він розповів, що 40-річний інженер Деейн Креддок відправив лист своєму начальнику вранці перед стріляниною. Він також додав, що Креддок був на хорошому рахунку.
“Я дуже ретельно вивчив статус злочинця. Наскільки мені відомо, робота злочинця була задовільною, він був у хорошому становищі в своєму відділі, і не було ніяких проблем з дисципліною”, — сказав Хансен.
Креддок влаштував стрілянину в будівлі центру на декількох поверхах 1 червня. Як зазначав телеканал WTKR, раніше в цій будівлі центру розташовувалося управління будівництва міста, а також департамент комунального господарства. В результаті атаки загинули 12 осіб. Один з них — поліцейський. Сам стрілець був поранений поліцейськими під час перестрілки. На місці події були виявлені гвинтівка і напівавтоматичний пістолет.
Нагадуємо, Трамп наказав приспустити прапори в пам’ять про загиблих під час стрілянини у Вірджинії.