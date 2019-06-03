Стрілець у Вірджинії просив звільнення перед атакою

КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітник міських служб американського міста Вірджинія-Біч, який убив в муніципальному центрі 12 осіб, за кілька годин до цього відправив керівництву електронного листа з проханням про звільнення. Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на заяву сіті-менеджера Дейва Хансена, передає УНН.