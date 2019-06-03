Стрелец в Вирджинии просил увольнение перед атакой

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10732 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32607 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52825 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114340 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109309 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Стрелец в Вирджинии просил увольнение перед атакой

Стрелец в Вирджинии просил увольнение перед атакой

Киев  •  УНН

 • 9335 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сотрудник городских служб американского города Вирджиния-Бич, убивший в муниципальном центре 12 человек, за несколько часов до этого отправил руководству электронное письмо с просьбой о своем увольнении. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление сити-менеджера Дейва Хансена, передает УНН.

Он рассказал, что 40-летний инженер Деэйн Крэддок отправил письмо своему начальнику утром перед стрельбой. Он также добавил, что Крэддок был на хорошем счету.

“Я очень тщательно изучил статус преступника. Насколько мне известно, работа преступника была удовлетворительной, он был в хорошем положении в своем отделе, и не было никаких проблем с дисциплиной”, — сказал Хансен.

Крэддок устроил стрельбу в здании центра на нескольких этажах 1 июня. Как отмечал телеканал WTKR, ранее в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства. В результате атаки погибли 12 человек. Один из них — полицейский. Сам стрелок был ранен полицейскими во время перестрелки. На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.

Напоминаем, Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших во время стрельбы в Вирджинии.

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