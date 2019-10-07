Стрибунка у довжину принесла Україні другу медаль ЧС з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Досі (Катар), медальна скарбничка збірної України поповнилась другою нагородою, повідомляє кореспондент УНН.
Наша Марина Бех-Романчук продемонструвала другий результат у стрибках у довжину. Її найкраща спроба рівнялася 9,92 м.
“Золото” з великим відривом від інших завоювала німкеня Малайка Міхамбо — 7,30 м. Трійку призерок замкнула Есе Бруме з Нігерії. За крок до медалі зупинилася американка Торі Бові — 6,81 м.
Нагадаємо, що першою медаллю на ЧС-2019 з легкої атлетики у виконанні представниці України було “срібло” від Ярослави Магучіх.