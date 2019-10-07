Прыгунья в длину принесла Украине вторую медаль ЧМ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), медальная копилка сборной Украины пополнилась второй наградой, сообщает корреспондент УНН.
Наша Марина Бех-Романчук продемонстрировала второй результат в прыжках в длину. Ее лучшая попытка равнялась 9,92 м.
"Золото" с большим отрывом от других завоевала немка Малайка Михамбо - 7,30 м. Тройку призеров замкнула Эссе Бруме из Нигерии. В шаге от медали остановилась американка Тори Бови - 6,81 м.
Напомним, что первой медалью на ЧМ-2019 по легкой атлетике в исполнении представительницы Украины было "серебро" от Ярославы Магучих.