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Стрес-тести "Нафтогазу": міністр енергетики розповів про ризики у найхолодніші місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Україна у разі не підписання контракту на продовження транзиту газу до Європи з РФ готова до зими, але деякі проблеми все ж можуть виникнути. Про це під час брифінгу в понеділок сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Ми абсолютно спокійно пройдемо зиму, відповідно до того, що великі запаси у газосховищах... Ми повноцінно готові до зими. Більш того, НАК "Нафтогаз" проводив відповідні стрес-тести, і є готовність до того, щоб система технічно працювала в реверсному режимі. Можна відверто говорити, що єдиним технічним ризиком, який є, це якщо лютий-березень будуть холодними місяцями, коли у нас уже зменшиться тиск у системі від підземних газосховищ. Саме в найхолодніші дні, у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему", - сказав Оржель.

"Разом з тим, впевнені, що дві сторони абсолютно зацікавлені - це європейська і українська - підпишуть договір на транспортування, і практично впевнений, що і для російської сторони також дуже важливо підписати договір на транспортування, щоб такі палива, як газ, не втрачали свою репутацію в Європі", - додав міністр.

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ на рівні 6 961 грн за 1000 куб м з ПДВ у разі потенційної відсутності транспортування.

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