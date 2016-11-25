Страйк пілотів Lufthansa триватиме і 26 листопада

За інформацією ЗМІ, 30 тисяч авіапасажирів мають перебронювати квитки або відмовитись від послуг Lufthansa, повідомили 25 листопада у авіакомпанії. У цілому протягом страйку, організованого профспілкою Vereinigung Cockpit та який розпочався у середу, скасовано 2755 рейсів.

Профспілка вимагає підвищити оплату праці 5400 пілотів загалом на 22 відсотки упродовж п’яти років, рахуючи від 2012 року. Lufthansa пропонує 2,5 відсотка збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Від початку року вартість акцій компанії впала на 13 відсотків, вказує агентство Bloomberg, з причини скасування понад 16 тисяч рейсів у 2014-2015 роках через страйки, а також через конкуренцію з бюджетними авіалініями.

У 2014 та 2015 роках пілоти Lufthansa страйкували загалом 23 дні. Це обійшлося компанії у 220 мільйонів євро збитків у 2014 та ще у 131 мільйон у 2015 році.