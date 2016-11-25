Забастовка пилотов Lufthansa продолжится и 26 ноября

По информации СМИ, 30 000 авиапассажиров должны перебронировать билеты или отказаться от услуг Lufthansa, сообщили 25 ноября в авиакомпании. В целом в течение забастовки, организованной профсоюзом Vereinigung Cockpit и который начался в среду, отменено 2755 рейсов.

Профсоюз требует повысить оплату труда 5400 пилотов в среднем на 22 процента в течение пяти лет, считая с 2012 года. Lufthansa предлагает 2,5 процента увеличения за шестилетний период, до 2019 года. С начала года стоимость акций компании упала на 13 процентов, указывает агентство Bloomberg, по причине отмены более 16000 рейсов в 2014-2015 годах из-за забастовок, а также из-за конкуренции с бюджетными авиалиниями.

В 2014 и 2015 годах пилоты Lufthansa бастовали всего 23 дня. Это обошлось компании в 220 000 000 евро убытков в 2014 и еще в 131 000 000 в 2015 году.