Страйк бортпроводників у Німеччині не вплинув на відправку авіарейсів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Страйк бортпровідників бюджетних авіакомпаній у Німеччині не вплине на розклад авіарейсів в аеропорті “Бориспіль”. Про це УНН повідомили у прес-службі аеропорту.
“Eurowings та Germanwings, які страйкують, не літають в Україну. Тому це ніяк не відображається на роботі аеропорту. Це бюджетні авіакампанії, в материнській компанії Lufthansa до нас літають, а саме ці не літають”, — повідомила пре-служба.
Нагадаємо, що у четвер страйк торкнувся всіх великих німецьких аеропортів за винятком Франкфурта-на-Майні і Мюнхена. Скасовано багато внутрішньонімецьких рейсів, а також міжнародних, зокрема, в такі міста, як Барселона, Москва, Париж і Спліт.
Як повідомляв УНН, у Німеччині розпочався 24-годинний страйк бортпровідників бюджетного авіаперевізника Eurowings/Germanwings за закликом незалежної профспілки UFO.