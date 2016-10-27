Забастовка бортпроводников в Германии не повлияла на отправку авиарейсов в Украине

"Eurowings и Germanwings, которые бастуют, не летают в Украину. Поэтому это никак не отражается на работе аэропорта. Это бюджетные авиакампании, в материнской компании Lufthansa к нам летают, а именно эти не летают", - сообщила пре-служба.

Напомним, что в четверг забастовка коснулась всех крупных немецких аэропортов за исключением Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Отменили многие внутригерманские рейсы, а также международные, в частности, в такие города, как Барселона, Москва, Париж и Сплит.

Как сообщал УНН, в Германии началась 24-часовая забастовка бортпроводников бюджетного авиаперевозчика Eurowings/Germanwings по призыву независимого профсоюза UFO.