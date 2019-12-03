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Стратегічні підприємства не можуть бути залежними від турбулентних політичних настроїв та рішень - Євген Кравцов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Стратегічні державні підприємства, такі як АТ “Укрзалізниця”, НАК “Нафтогаз України”, не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які змінюються щогодини, вважає голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

“Прагнення керувати у ручному режимі найбільшою компанією у країні — перманентне. Я розумію, що це знов може стати найбільшим корупційним ризиком. Між тим, корпоратизація Укрзалізниці була подією історичною. З місцевих царів-феодалів на філіях ми трансформували компанію у флагмана реформ. Централізація дала свій ефект. Коли я прийшов у компанію, Укрзалізниця була в стані дефолту. Зараз — ми найбільш стабільна компанія державного сектору в Україні”, — написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Євген Кравцов наголосив, що система корпоративного управління базується на максимальній відкритості, прозорості і головне — дозволяє вводити персональну відповідальність керівнику за конкретний напрям роботи. В першу чергу йдеться про топ-менеджмент.

Він також нагадав, що саме Укрзалізниця стала першою компанією в Україні, де професійно та неупереджено призначили Наглядову раду.

“Призначення мене керівником Укрзалізниці, оцінка КРІ, та, власне, звільнення — компетенція винятково незалежних членів Наглядової ради. Є процедура, і порушувати її — поразка корпоративної реформи у всьому державному секторі. Цифри нашої роботи — вкрай промовисті, і ми готові ініціювати за тиждень позачерговий звіт топ-менеджменту перед Наглядовою Радою. Керівництво компанії за результатами звіту буде готове до будь-якого рішення з боку Наглядової Ради, але все має бути виключно в рамках процедури”, — резюмував очільник Укрзалізниці.

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