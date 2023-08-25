Стратегічні мінерали: ціль перейти від видобутку сировини до виробництва власних товарів - Міндовкілля
Київ • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Одним із стратегічних завдань України є інтеграція в світові ланцюги критичного постачання, тобто виробництво товарів з критичних мінералів. Для цього необхідно відійти від видобутку стратегічних корисних копалин і розвивати власне виробництво готової продукції, пише УНН з посиланням на Міндовкілля.
Деталі
У фокусі України – запустити сталі, відповідальні, екологічно чисті проекти у сфері критичної сировини з відповідною інфраструктурою з переробки та створення товару з доданою вартістю в Україні. Розробка 12 корисних копалин дозволить країні здійснити “стрибок” від виробництва сировини до інноваційної продукції.
Мова про стратегічні корисні копалини, такі як титан, цирконій, графіт, нікель, берилій, рідкоземні метали, уран, калійні солі, вуглеводні, вапняк.
“Одним із стратегічних завдань є інтеграція України в світові ланцюги критичного постачання, ланцюги збільшення додаткової вартості, тобто виробництво товарів і продукції з критичних мінералів”, – зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко.
За його словами, відповідні стратегічні проекти вже були представлені на Лондонській конференції з відновлення України.
Довідково
Тему критичних мінералів підіймали на засіданні секторальної робочої групи. Такі робочі групи формуються Урядом України по всім секторам економіки у рамках роботи над Планом України. Він необхідний для реалізації програми Ukraine Facility та розробки галузевих стратегій розвитку.
У рамках заходу представники Уряду та бізнесу обговорили вектори розвитку галузі надрокористування в контексті руху України до ЄС та необхідності масштабної відбудови країни. Йшлося також про залучення інвестицій і технологій у галузь та комплекс реформ.
Програма Ukraine Facility розрахована на 50 млрд євро, які Україна отримає впродовж 2024-2027 років. Кошти будуть спрямовані в державний і приватний сектори економіки та для фінансування бюджетних витрат.