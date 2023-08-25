Стратегические минералы: цель перейти от добычи сырья к производству собственных товаров - Минприроды

Детали

В фокусе Украины – запустить устойчивые, ответственные, экологически чистые проекты в сфере критического сырья с соответствующей инфраструктурой по переработке и созданию товара с добавленной стоимостью в Украине. Разработка 12 полезных ископаемых позволит стране совершить “скачок” от производства сырья к инновационной продукции.

Речь о стратегических полезных ископаемых, таких как титан, цирконий, графит, никель, бериллий, редкоземельные металлы, уран, калийные соли, углеводороды, известняк.

“Одной из стратегических задач является интеграция Украины в мировые цепи критического снабжения, цепи увеличения добавочной стоимости, то есть производство товаров и продукции из критических минералов”, – отметил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Евгений Федоренко.

По его словам, соответствующие стратегические проекты уже были представлены на Лондонской конференции по восстановлению Украины.

Справочно

Тема критических минералов поднималась на заседании секторальной рабочей группы. Такие рабочие группы формируются Правительством Украины по всем секторам экономики в рамках работы над Планом Украины. Он необходим для реализации программы Ukraine Facility и разработки отраслевых стратегий развития.

В рамках мероприятия представители Правительства и бизнеса обсудили векторы развития отрасли недропользования в контексте движения Украины в ЕС и необходимости масштабного восстановления страны. Речь шла также о привлечении инвестиций и технологий в отрасль и комплексе реформ.

Программа Ukraine Facility рассчитана на 50 млрд евро, которые Украина получит в течение 2024-2027 годов. Средства будут направлены в государственный и частный секторы экономики и для финансирования бюджетных расходов.