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Страсбурзький суд підтвердив вимогу Швейцарії до дітей мусульман ходити на уроки плавання

Страсбурзький суд підтвердив вимогу Швейцарії до дітей мусульман ходити на уроки плавання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Європейський суд із прав людини відхилив скаргу подружжя мусульман зі Швейцарії, яких оштрафували за те, що вони заборонили їхнім дочкам відвідувати обов’язкові уроки плавання у школі, спільні для дівчаток і хлопчиків, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як встановив Стасбурзький суд, рішення 2010 року накласти той штраф не порушило права родини на свободу сумління й релігії, що передбачене статтею 9 європейської Конвенції про права людини.

Суд наголосив, що школи відіграють “особливу роль” в інтеграції суспільства і мають “законну мету” захищати дітей іноземного походження від виключення з суспільства. Крім того, суд визнав штраф у сумі 1400 швейцарських франків (близько 1300 євро) відповідним порушенню.

Страсбурзький суд також звернув увагу, що дівчатка, які були молодшого шкільного віку, відповідно до законодавства не мали права на виняток, який допускається для старших дівчат, до того ж школа, взявши до уваги релігійні переконання батьків, дозволила дівчаткам ходити на уроки плавання в купальних костюмах, що закривали б усе тіло.

Подружжя громадян Швейцарії турецького походження стверджувало, що вимога для їхніх дочок відвідувати спільні з хлопчиками уроки плавання порушує вимоги ісламу. Перед зверненням до ЄСПЛ подружжя програло всі судові інстанції у Швейцарії.

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