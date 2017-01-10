Страсбургский суд подтвердил требование Швейцарии к детям мусульман ходить на уроки плавания
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека отклонил жалобу супругов мусульман из Швейцарии, которых оштрафовали за то, что они запретили их дочерям посещать обязательные уроки плавания в школе, общие для девочек и мальчиков, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как установил Страсбургский суд, решение 2010 года наложить тот штраф не нарушило права семьи на свободу совести и религии, предусмотренное статьей 9 европейской Конвенции о правах человека.
Суд отметил, что школы играют "особую роль" в интеграции общества и имеют "законную цель" защищать детей иностранного происхождения от исключения из общества. Кроме того, суд признал штраф в сумме 1400 швейцарских франков (около 1300 евро) соответствующим нарушению.
Страсбургский суд также обратил внимание, что девочки, которые были младшего школьного возраста, в соответствии с законодательством не имели права на исключение, что допускается для старших девушек, к тому же школа, приняв во внимание религиозные убеждения родителей, позволила девочкам ходить на уроки плавания в купальных костюмах, что закрывали бы все тело.
Супруги граждане Швейцарии турецкого происхождения утверждали, что требование для дочерей посещать общие с мальчиками уроки плавания нарушает требования ислама. Перед обращением в ЕСПЧ супруги проиграли во всех судебных инстанциях в Швейцарии.