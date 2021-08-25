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17 березня, 19:38 • 106087 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140024 перегляди

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17 березня, 12:39 • 162616 перегляди

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Страхова ARX відзвітувала про виплати клієнтам за 6 місяців 2021 року

Страхова ARX відзвітувала про виплати клієнтам за 6 місяців 2021 року

Київ • УНН

 • 14657 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Страхові виплати клієнтам - показник фінансового здоров'я компанії. Клієнтам важливо розуміти, що страхова - надійний партнер, який, у разі чого, вирішить будь-які проблеми, адже саме для цього укладається договір страхування.

За підсумками 2020 року компанія ARX увійшла у топ-3 за показником страхових виплат на ринку України. За 6 місяців 2021 року компанія загалом виплатила клієнтам 603 млн грн страхових відшкодувань, що на 30% більше, ніж у 2020 році.

У сегменті КАСКО, лідером якого компанія незмінно залишається впродовж 12 років, виплати за перше півріччя сягнули близько 425 млн грн, що на 46% більше показників 2020 року.

Виплати в сегменті ОСЦПВ (Автоцивілка) становили понад 62 млн грн, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім того, у першому півріччі компанія запропонувала клієнтам інноваційний продукт "Автоцивілка Смарт", у якому можна отримати до 25% знижки за умови акуратної їзди.

ARX входить у топ-5 компаній українського ринку з медичного страхування. За перші 6 місяців 2021 року компанія виплатила клієнтам понад 89 млн страхових відшкодувань, що на 12% більше, ніж у 2020 році. У лютому 2021 року був запущений масштабний проект з Visa. Держателі преміальних карток VISA Platinum, Signature і Infinite отримали безкоштовний бонус - телемедичні консультації від компанії АRХ.

Щодня компанія виплачує своїм клієнтам близько 4 млн гривень. У середньому компанія виплачує понад 100 млн грн на місяць, основними категоріями залишаються КАСКО, автоцивілка та медицина.

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