Страхова ARX відзвітувала про виплати клієнтам за 6 місяців 2021 року

За підсумками 2020 року компанія ARX увійшла у топ-3 за показником страхових виплат на ринку України. За 6 місяців 2021 року компанія загалом виплатила клієнтам 603 млн грн страхових відшкодувань, що на 30% більше, ніж у 2020 році.

У сегменті КАСКО, лідером якого компанія незмінно залишається впродовж 12 років, виплати за перше півріччя сягнули близько 425 млн грн, що на 46% більше показників 2020 року.

Виплати в сегменті ОСЦПВ (Автоцивілка) становили понад 62 млн грн, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім того, у першому півріччі компанія запропонувала клієнтам інноваційний продукт "Автоцивілка Смарт", у якому можна отримати до 25% знижки за умови акуратної їзди.

ARX входить у топ-5 компаній українського ринку з медичного страхування. За перші 6 місяців 2021 року компанія виплатила клієнтам понад 89 млн страхових відшкодувань, що на 12% більше, ніж у 2020 році. У лютому 2021 року був запущений масштабний проект з Visa. Держателі преміальних карток VISA Platinum, Signature і Infinite отримали безкоштовний бонус - телемедичні консультації від компанії АRХ.

Щодня компанія виплачує своїм клієнтам близько 4 млн гривень. У середньому компанія виплачує понад 100 млн грн на місяць, основними категоріями залишаються КАСКО, автоцивілка та медицина.