Страхова АRX підбила підсумки 9 місяців роботи

Результати діяльності компаній виявилися набагато кращими, ніж можна було б очікувати в період воєнних дій.

Сума валових премій з обох компаній за 9 місяців 2022 року сягнула 2,1 млрд грн.

Компанія ризикового страхування ARX за 9 місяців війни зібрала 1,96 млрд грн. ARX уклала 2,4 млн страхових договорів з клієнтами, що на 35% більше, ніж минулого року.

ARX працювала з першого дня війни, обслуговуючи клієнтів, надаючи всі страхові послуги та здійснюючи виплати. Величезну позитивну роль у збереженні та функціюванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. У результаті безліч страхових послуг можна замовити та сплатити онлайн, з будь-якої точки світу.

Найзначнішим сегментом у портфелі компанії є автострахування КАСКО. Його частка станом на 9 місяців 2022 року становила 52,8%. Сума премій щодо КАСКО становила 1,03 млрд грн. Компанія успішно обслуговує клієнтів як в Україні, так і за кордоном, що стало дуже суттєвою допомогою для українців, які перебувають за межами країни. ARX організувала спілкування клієнтів з компанією онлайн — у чатах, месенджерах через додаток, а також прямі виплати відшкодувань на СТО за кордоном. З початку війни, з березня по вересень, компанія врегулювала понад 10 тисяч страхових випадків по КАСКО, з яких близько 1 300 сталися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. Топ-3 країн, де найбільше часто потрапляли в ДТП клієнти ARX – Польща, Німеччина та Іспанія.

Показник задоволеності клієнтів сервісом врегулювання збитків за продуктом “КАСКО. ВСЕ включено”, згідно з відгуками клієнтів (Transparent Customer Feedback), доступними онлайн на сайті компанії, показав найвищі результати в історії компанії — 98%, доходячи в деякі моменти до 100%.

Медичне страхування також продовжує працювати, за 9 місяців зібрано понад 365,5 млн гривень премій. Страхування майна продемонструвало невелике зростання в 1,5%, за цим видом страхування зібрано понад 224 млн премій.

Автоцивілка користується стабільним попитом населення. В ARX поліс обов'язкового автострахування придбати дуже легко – за 5 хвилин онлайн на сайті компанії. Сума премій із цього виду страхування склала понад 161 млн грн.

У червні 2022 року компанія також почала пропонувати клієнтам «Зелену картку» - поліс обов'язкового міжнародного автострахування. Продукт показує стійкий попит. Сума зібраних премій становила 29,9 млн грн. «Зелену картку» можна придбати онлайн на сайті компанії. Окрім того, компанія впровадила на додаток до полісу унікальний сервіс «Автоконсьєрж» - це інформаційна та технічна допомога клієнтам за кордоном у режимі 24/7 рідною мовою.

З початку війни користується попитом також туристичне страхування, як альтернатива медичним послугам за кордоном. Продукт показав 50% приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року. Премії становили понад 52 млн грн.

Компанія має дуже зручний застосунок MyARX, де доступні всі договори клієнтів, а також їхніх родичів, застрахованих у компанії. Клієнти можуть звертатися до них навіть за відсутності доступу до інтернету, купувати нові, стежити за договорами близьких. Також у застосунку зручно спілкуватися з компанією, навіть не переходячи до інших месенджерів. Нещодавно ARX впровадила у застосунок ще один зручний сервіс – клієнти можуть зробити фотофіксацію стану автомобіля, відправивши до компанії для отримання страхового відшкодування.

Окрім того, на ринок виведено новий продукт – «Бронезахист», страхування від нещасних випадків. Ця програма страхування особливо корисна як захист від нещасних випадків. Плюсом є те, що застрахуватися можна не лише від побутових нещасних випадків, таких як травми, опіки, обмороження, а й від нещасних випадків внаслідок воєнних дій – влучення снарядів, мін, куль, обвалення будівель тощо. Програма діє у всьому світі та в тих районах України, де не проводяться військові дії. Цей поліс також можна придбати онлайн із будь-якої країни світу.

Андрій Перетяжко, Голова Правління ARX відзначає: “ Ми вже проаналізували результати 3-го кварталу та 9-ти місяців роботи страхового ринку та нашої компанії.

У першу чергу ми бачимо, що ринок значно відновився за останні місяці та вийшов на 80% суми платежів до минулого року. Це набагато кращий показник у порівняні з багатьма іншими індустріями в цей важкий для економіки час. І це для нас дуже гарна новина. Зрозуміло, що нам потрібно якісно працювати як з існуючими клієнтами та партнерами, так і знаходити нові можливості, які завжди є в умовах змін на ринку.

Важливим для нас завданням залишається підтримка ЗСУ як в цілому, так і безпосередньо наших колег, близьких, які боронять Україну. Компанія вже перерахувала 20 млн грн на підтримку армії, ми передали сотні комплектів форми, засобів індивідуального захисту, важливих на фронті побутових речей та багато іншого.

Ми відчуваємо постійну підтримку наших акціонерів – групи Fairfax, наших колег в Східній Європі. Дякуємо їм за це!

Перемога буде! І це головне сьогодні!”.