Страховая АRX подвела итоги 9 месяцев работы

Результаты деятельности компаний оказались намного лучше, чем можно было бы ожидать в период военных действий.

Сумма валовых премий по обоим компаниям за 9 месяцев 2022 составила 2,1 млрд грн.

Компания рискового страхования ARX за 9 месяцев войны собрала 1,96 млрд грн. ARX заключила 2,4 млн страховых договоров с клиентами, что на 35% больше, чем в прошлом году.

ARX работала с первого дня войны, обслуживая клиентов, предоставляя все страховые сервисы и осуществляя выплаты. Огромную позитивную роль в сохранении и функционировании бизнеса сыграли онлайн-сервисы, которые компания последовательно развивала несколько лет. В результате множество страховых услуг можно заказать и оплатить онлайн, из любой точки мира.

Самым значительным сегментом в портфеле компании является автострахование КАСКО. Его доля по состоянию на 9 месяцев 2022 года составила 52,8%. Сумма премий по КАСКО составила 1,03 млрд грн. Компания успешно обслуживает клиентов как в Украине, так за границей, что стало очень существенной помощью украинцам, находящимся за пределами страны. ARX организовала общение клиентов с компанией онлайн — в чатах, месенджерах, через приложение, а также прямые выплаты возмещений на СТО за границей. С начала войны, с марта по сентябрь, компания урегулировала более 10 тысяч страховых случаев по КАСКО, из которых около 1 300 случились с клиентами ARX, вынужденно покинувшими Украину. Топ-3 стран, где наиболее часто попадали в ДТП клиенты ARX – Польша, Германия и Испания.

Показатель удовлетворенности клиентов сервисом урегулирования убытков по продукту “КАСКО. ВСЕ включено” , согласно отзывам клиентов (Transparent Customer Feedback), доступным онлайн на сайте компании, показал самые высокие результаты в истории компании — 98%, доходя в некоторые моменты до 100%.

Медицинское страхование также продолжает работать, за 9 месяцев собрано более 365,5 млн гривен премий. Страхование имущества продемонстрировало небольшой рост в 1,5%, по этому виду страхования собрано более 224 млн премий.

Автогражданка пользуется стабильным спросом населения. В ARX полис обязательного автострахования приобрести очень легко — за 5 минут онлайн на сайте компании. Сумма премий по этому виду страхования составила более 161 млн грн.

В июне 2022 компания также начала предлагать клиентам «Зеленую карту» - полис обязательного международного автострахования. Продукт демонстрирует устойчивый спрос. Сумма собранных премий составила 29,9 млн грн. «Зеленую карту» также можно приобрести онлайн на сайте компании. Кроме того, компания внедрила в дополнение к полису уникальный сервис «Автоконсьерж» - это информационная и техническая помощь клиентам за границей в режиме 24/7, на родном языке.

С начала войны спросом пользуется также туристическое страхование, как альтернатива медицинским услугам за рубежом. Продукт показал 50% прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премии составили более 52 млн грн.

Компания имеет очень удобное приложение MyARX, где доступны все договоры клиентов, а также их родственников, застрахованных в компании. Клиенты могут обращаться к ним даже при отсутствии доступа в интернет, приобретать новые, следить за договорами близких. Также в приложении удобно общаться с компанией, даже не переходя в другие месенджеры. Недавно ARX внедрила в приложение еще один удобный сервис - клиенты могут сделать фотофиксацию состояния автомобиля, отправив в компанию для получения страхового возмещения.

Кроме того, на рынок выведен новый продукт - «Бронезахист», страхование от несчастных случаев. Эта программа страхования особенно полезна как защита от несчастных случаев. Плюсом является то, что застраховаться можно не только от бытовых несчастных случаев, таких как травмы, ожоги, обморожение, но и от несчастных случаев в результате военных действий - попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д. Программа действует во всем мире и в тех районах Украины, где не проводятся военные действия. Этот полис также можно приобрести онлайн из любой страны мира.

Андрей Перетяжко, Глава Правления ARX отмечает: “Мы уже проанализировали результаты 3-го квартала и 9 месяцев работы страхового рынка и нашей компании.

В первую очередь, мы видим, что рынок значительно восстановился за последние месяцы и вышел на 80% суммы платежей к прошлому году. Это гораздо лучший показатель по сравнению со многими другими индустриями в это тяжелое для экономики время. И это для нас очень хорошая новость. Разумеется, нам нужно качественно работать как с существующими клиентами и партнерами, так и находить новые возможности, которые всегда есть в условиях изменений на рынке.

Важной для нас задачей остается поддержка ВСУ как в целом, так и непосредственно наших коллег, близких, защищающих Украину. Компания уже перечислила 20 млн грн в поддержку армии, мы передали сотни комплектов формы, средств индивидуальной защиты, важных на фронте бытовых вещей и многое другое.

Мы чувствуем постоянную поддержку наших акционеров – группы Fairfax, наших коллег в Восточной Европе. Спасибо им за это!

Победа будет! И это главное сегодня!".