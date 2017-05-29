Стовп розчавив автівку під Миколаєвом, двоє осіб загинуло
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Електроопора розчавила автомобіль під Миколаєвом, дві людини загинули. Про це УНН повідомили у ГУДСНС України у Миколаївській області.
У понеділок 29 травня о 00:29 до служби порятунку “101” надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на вул.Центральній в м.Нова Одеса.
“Під час руху водій автомобіля Volkswagen Golf допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою. Внаслідок ДТП чоловік, 1990 р.н. та пасажир, 1992 р. н. загинули”, — йдеться в повідомленні.
Тіла загиблих деблокували з автомобіля.
Як повідомляв УНН, BMW розірвало навпіл в Одесі, одна людина загинула.