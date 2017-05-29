Столб раздавил автомобиль под Николаевом, два человека погибли

В понедельник 29 мая в 00:29 в службу спасения “101” поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на ул.Центральная в г.Новая Одесса.

“Во время движения водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся транспортного средства с электроопорой. В результате ДТП мужчина, 1990 г.р. и пассажир, 1992 г.р. погибли”, — говорится в сообщении.

Тела погибших деблокировали из автомобиля.

Как сообщал УНН, BMW разорвало пополам в Одессе, один человек погиб.