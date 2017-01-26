Сторони не виконують зобов'язання щодо відведення військ у Станиці Луганській – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сторони конфлікту не виконують взятих на себе зобов’язань і не відводять війська у Станиці Луганській. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Вони (сторони — ред.) згодилися, що позиції сторін і війська, у крайньому випадку в деяких районах, зокрема у Станиці Луганській, має бути відведено. І, звичайно, вони згодилися також з приводу того, що більше не повинен вестися вогонь. Насправді сторони не виконують взяті на себе обов’язки і не відводять війська у цих місцях”, — сказав він.
СММ ОБСЄ, за його словами, документує факти порушень з боку обох сторін.
“Ми очікуємо, що підписанти мінських угод відреагують на наші звіти. Якщо вони так зроблять, то ситуація у всіх цих місцях, уздовж всієї лінії зіткнення, покращиться”, — зазначив А.Хуг.
Нагадаємо, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг наголосив, що пішохідний міст на єдиному переході для мирних жителів між територією, що підконтрольна уряду України, і самопроголошеній ЛНР потребує термінового ремонту.