Стороны не выполняют обязательства по отводу войск в Станице Луганской - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Стороны конфликта не выполняют взятые на себя обязательства и не отводят войска в Станице Луганской. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Они (стороны - ред.) согласились, что позиции сторон и войска, в крайнем случае в некоторых районах, в частности в Станице Луганской, должны быть отведены. И, конечно, они согласились также по поводу того, что больше не должен вестись огонь. На самом деле стороны не выполняют взятые на себя обязательства и не отводят войска в этих местах", - сказал он.
СММ ОБСЕ, по его словам, документирует факты нарушений со стороны обеих сторон.
"Мы ожидаем, что подписанты минских соглашений отреагируют на наши отчеты. Если они так сделают, то ситуация во всех этих местах, вдоль всей линии соприкосновения, улучшится", - отметил А.Хуг.
Напомним, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркнул, что пешеходный мост на едином переходе для мирных жителей между территорией, подконтрольной правительству Украины, и самопровозглашенной "ЛНР" нуждается в срочном ремонте.